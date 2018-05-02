В Україні оголошено чергове штормове попередження
Київ • УНН
Київ. 2 травня. УНН. З 2 по 5 травня в Україні оголошено чергове штормове попередження через пожежну небезпеку. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
“2-5 травня в Україні переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки”, — йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, в Україні, у більшості районів Вінницької, Черкаської та Полтавської областей зберігатиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Як зазначають у службі, 2-3 травня на українців очікує високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.
Крім того, 2-5 травня штормове попередження у зв’язку із надзвичайною пожежною небезпекою 5-го класу оголошено у Києві та Київській області. 2-3 травня в районі Миронівки та Яготина спостерігатиметься високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.
Як повідомлялося, 1 травня рятувальники здійснили 1 250 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій. Серед них, зокрема, траплялися випадки гасіння пожеж.
Нагадаємо, станом на 27 квітня в Україні було ліквідовано 98 лісових пожеж на площі 41,3 га.