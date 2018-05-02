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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине объявлено очередное штормовое предупреждение

Киев • УНН

 • 8111 просмотра

Киев. 2 мая. УНН. Со 2 по 5 мая в Украине объявлено очередное штормовое предупреждение из-за пожарной опасности. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

В Украине объявлено очередное штормовое предупреждение

"2-5 мая в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в Украине, в большинстве районов Винницкой, Черкасской и Полтавской областей сохранится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Как отмечают в службе, 2-3 мая украинцев ожидает высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Кроме того, 2-5 мая штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью 5 класса объявлено ​​в Киеве и Киевской области. 2-3 мая в районе Мироновки и Яготина будет наблюдаться высокий (4 класса) уровень пожарной опасности.

Как сообщалось, 1 мая спасатели осуществили 1250 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций. Среди них, в частности, происходили случаи тушения пожаров.

Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине были ликвидированы 98 лесных пожаров на площади 41,3 га.

Украинские Национальные Новости

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