В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: в усіх областях лунають сирени

Деталі

Перші повідомлення про повітряну тривогу почали з'являтись після 10.30. Наразі відомо, що сирени лунають в усіх областях України.

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У білорусі злетів літак дальнього радіолокаційного виявлення ІЛ-76 А-50У. Також відомо про зліт МіГ-31К ВКС РФ з реєстр. номером RF-92445.

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