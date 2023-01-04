В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: во всех областях звучат сирены
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога, передает УНН со ссылкой на Карту воздушных тревог.
Детали
Первые сообщения о воздушной тревоге начали появляться после 10.30. Известно, что сирены звучат во всех областях Украины.
Добавим
В беларуси взлетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения ИЛ-76 А-50У. Также известно о взлете МиГ-31К вкс рф с регистр. номером RF-92445.
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