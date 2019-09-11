В Україні офіційно почав роботу новий посол ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Новий посол делегації Євросоюзу в Україні Матті Маасікас сьогодні офіційно розпочав свою роботу, повідомило представництво ЄС в Україні у Twitter, передає УНН.
"Раді вітати нашого нового посла Матті Маасікаса! Його першим завданням сьогодні було об'єднати одну з найбільших делегацій ЄС на одному фото. Успішно!" - йдеться в повідомленні.
Додамо, що до цього з 2016 року Маасікас займав посаду заступника міністра з питань ЄС у Міністерстві закордонних справ Естонії.
А з 2011-го по 2016-й був постійним представником Естонії в Європейському Союзі.
Нагадаємо, у липні віце-президенткою Європейської комісії, висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні офіційно оголосила про висунення кандидатури естонського дипломата Матті Маасікаса на посаду глави Представництва ЄС в Україні.
До нього главою місії ЄС в Україні був Хьюг Мінгареллі.