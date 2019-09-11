В Украине официально начал работу новый посол ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Новый посол делегации Евросоюза в Украине Матти Маасикас сегодня официально начал свою работу, сообщило представительство ЕС в Украине в Twitter, передает УНН.
"Рады приветствовать нашего нового посла Матти Маасикаса! Его первой задачей сегодня было объединить одну из крупнейших делегаций ЕС на одном фото. Успешно!" - говорится в сообщении.
Добавим, что до этого с 2016 года Маасикас занимал должность заместителя министра по вопросам ЕС в Министерстве иностранных дел Эстонии.
А с 2011-й по 2016-й был постоянным представителем Эстонии в Европейском Союзе.
Напомним, в июле вице-президентка Европейской комиссии, высокая представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини официально объявила о выдвижении кандидатуры эстонского дипломата Матти Маасикаса на должность главы Представительства ЕС в Украине.
До него главой миссии ЕС в Украине был Хьюг Мингарелли.