В Україні очікують на візит "легенди ММА" Макгрегора

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У київському "Палаці спорту" 2-го березня відбудеться головна подія українського спорту цієї весни - перший в 2019 році турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 14, інформує УНН з посиланням на WWFC.ua.