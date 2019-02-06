В Україні очікують на візит "легенди ММА" Макгрегора
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У київському "Палаці спорту" 2-го березня відбудеться головна подія українського спорту цієї весни - перший в 2019 році турнір зі змішаних бойових мистецтв WWFC 14, інформує УНН з посиланням на WWFC.ua.
У головному поєдинку представник легендарної команди "SBG Ireland", один із спаринг-партнерів екс-чемпіона світу UFC у двох вагових категоріях Конора Макгрегора - ірландець Блейн О'Дрісколл (6-2) побореться за титул чемпіона WWFC в найлегшій вазі (до 57 кг) проти киянина Теймура Рагімова (7-1).
Ще один боєць з команди Конора Макгрегора - Микола Гроздєв битиметься з білорусом Едуардом Лазаровичем.
"Команда Конора Макгрегора дуже зацікавлена привозити своїх бійців в Україні для участі в наших турнірах", - завив віце-президент ліги WWFC Денис Перч.
Окрім того, існує велика ймовірність, що "легенда ММА" в цьому році відвідає турніри ліги WWFC, щоб підтримати своїх друзів і спаринг-партнерів.
Додамо, що загалом, відбудеться десять боїв, в тому числі - три за титул чемпіона світу. Учасники - кращі бійці з України, Франції, Ірландії, Чехії, Білорусі та інших країн.
Нагадаємо, бійці Нурмагомедов і Макгрегор отримали тривалу дискваліфікацію.