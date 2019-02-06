В Украине ожидают визит "легенды ММА" Макгрегора
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В киевском "Дворце спорта" 2-го марта состоится главное событие украинского спорта этой весной - первый в 2019 году турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 14, информирует УНН со ссылкой на WWFC.ua.
В главном поединке представитель легендарной команды "SBG Ireland", один из спарринг-партнеров экс-чемпиона мира UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора - ирландец Блейн О'Дрисколл (6-2) поборется за титул чемпиона WWFC в легчайшем весе (до 57 кг ) против киевлянина Теймура Рагимова (7-1).
Еще один боец из команды Конора Макгрегора - Николай Гроздев сразится с белорусом Эдуардом Лазаровичем.
"Команда Конора Макгрегора очень заинтересована привозить своих бойцов в Украину для участия в наших турнирах", - завил вице-президент лиги WWFC Денис Перч.
Кроме того, существует большая вероятность, что "легенда ММА" в этом году посетит турниры лиги WWFC, чтобы поддержать своих друзей и спарринг-партнеров.
Добавим, что в целом, состоится десять боев, в том числе - три за титул чемпиона мира. Участники - лучшие бойцы из Украины, Франции, Ирландии, Чехии, Беларуси и других стран.
Напомним, бойцы Нурмагомедов и Макгрегор получили длительную дисквалификацию.