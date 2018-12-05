В Україні очікується подорожчання м'яса та молока

"До кінця року ми очікуємо зростання цін на молочну групу на 1-2%. М'ясо теж зросте на рівні цих відсотків", - зазначив експерт.



За його словами, зростання цін на молочні продукти в Україні обумовлене виключно сезонними причинами – переходом великої рогатої худоби з пасовищ у закриті приміщення й падіння надоїв.



При цьому економіст додав, що й по м'ясу наразі зберігаються тенденції росту цін, зумовлені скороченням поголів’я худоби, а також через збитки, пов’язані з африканською чумою свиней.



Водночас, як наголосив економіст, прогнозований ріст цін на м'ясо-молочну групу продуктів не стосується можливого більш суттєвого подорожчання харчів під час ажіотажного попиту за кілька днів до Нового року.



Нагадаємо, протягом поточного року продукти харчування в Україні подорожчають у середньому на 15% у порівнянні з минулим роком. В цілому за підсумками року подорожчання хлібу складе приблизно 18-19% (у порівнянні з минулим роком).



На думку експертів, не слід купувати м'ясо в останні дні перед Новим роком і Різдвом, а запастись продуктами за кілька днів – тиждень до свят.