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В Украине ожидается подорожание мяса и молока

Киев • УНН

 • 24951 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. До конца текущего года мясо и молоко в Украине подорожают еще на 1-2%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН.

В Украине ожидается подорожание мяса и молока

"До конца года мы ожидаем рост цен на молочную группу на 1-2%. Мясо тоже возрастет на уровне этих процентов", - отметил эксперт.

По его словам, рост цен на молочные продукты в Украине обусловлен исключительно сезонными причинами - переходом крупного рогатого скота с пастбищ в закрытые помещения и падения надоев.

При этом экономист добавил, что и по мясу пока сохраняются тенденции роста цен, обусловленные сокращением поголовья скота, а также из-за убытков, связанных с африканской чумой свиней.

В то же время, как отметил экономист, прогнозируемый рост цен на мясо-молочную группу продуктов не касается возможного более существенного подорожания продовольствия во время ажиотажного спроса за несколько дней до Нового года.

Напомним, в текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом по итогам года подорожания хлеба составит примерно 18-19% (по сравнению с прошлым годом).

По мнению экспертов, не следует покупать мясо в последние дни перед Новым годом и Рождеством, а запастись продуктами за несколько дней - неделю до праздников.

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