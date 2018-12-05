В Украине ожидается подорожание мяса и молока

"До конца года мы ожидаем рост цен на молочную группу на 1-2%. Мясо тоже возрастет на уровне этих процентов", - отметил эксперт.



По его словам, рост цен на молочные продукты в Украине обусловлен исключительно сезонными причинами - переходом крупного рогатого скота с пастбищ в закрытые помещения и падения надоев.



При этом экономист добавил, что и по мясу пока сохраняются тенденции роста цен, обусловленные сокращением поголовья скота, а также из-за убытков, связанных с африканской чумой свиней.



В то же время, как отметил экономист, прогнозируемый рост цен на мясо-молочную группу продуктов не касается возможного более существенного подорожания продовольствия во время ажиотажного спроса за несколько дней до Нового года.



Напомним, в текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом по итогам года подорожания хлеба составит примерно 18-19% (по сравнению с прошлым годом).



По мнению экспертов, не следует покупать мясо в последние дни перед Новым годом и Рождеством, а запастись продуктами за несколько дней - неделю до праздников.