В Україні обов’язково настане мир, але не здача суверенітету - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. В Україні обов’язково настане мир, але не за рахунок здачі суверенітету. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди Дня державного прапора у Дніпрі, передає УНН.
"Мир обов’язково настане на нашій землі. Мир, а не здача суверенітету. Мир, а не зрада. Забезпечити цей мир може єдність українського народу, боєздатне українське військо, яке день за днем стає все сильнішим і сильнішим. І впевнений, що спільними зусиллями суспільства і відповідальної за обороноздатність влади ми це точно зробимо", - наголосив Президент.
Для української армії, за словами Глави держави, важливими є і ракети, і гармати, і танки, і літаки. Але так само необхідним, зауважив він, залишається й український прапор, який об’єднує всіх українців і який веде всіх до перемоги.
Нагадаємо, Порошенко заявив, що міжнародні санкції трохи вправляють мозок російському агресору.