В Украине обязательно наступит мир, но не сдача суверенитета - Порошенко

"Мир обязательно наступит на нашей земле. Мир, а не сдача суверенитета. Мир, а не предательство. Обеспечить этот мир может единство украинского народа, боеспособное украинское войско, которое день за днем ​​становится все сильнее и сильнее. И уверен, что совместными усилиями общества и ответственной за обороноспособность власть мы это точно сделаем", - подчеркнул Президент.

Для украинской армии, по словам Главы государства, важны и ракеты, и пушки, и танки, и самолеты. Но таким же необходимым, отметил он, остается и украинский флаг, который объединяет всех украинев и ведущий всех к победе.

Напомним, Порошенко заявил, что международные санкции немного вправляют мозг российскому агрессору.