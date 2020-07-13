В Україні низька вакцинація дітей від гепатиту, який не лікується - педіатр

За його словами, в Україні показник вакцинації дітей проти гепатиту, як і проти безлічі інших захворювань: кору, краснухи, правця, дифтерії - вкрай низький.

"Гепатит небезпечний тим, що він з часом трансформується в хронічний гепатит, і в так званий фульмінантний гепатит - це коли печінка повністю відмовляє, печінкова кома", - додав фахівець.

Батьки не вакцинують дітей проти гепатиту з двох причин, каже лікар. По-перше, мова йде про тиск так званого антивакцинального руху.

"Багато батьків не наважуються взяти на себе відповідальність вакцинувати дитину тому, що лікарі однією рукою прищеплюють, і тут же паралельно лякають батьків всілякими ускладненнями. Це при тому, що вакцини в цілому безпечні, в порівнянні з тими хворобами, від яких вакцинуються. А коли дитина вже захворіла - батьки кидають всі фінансові ресурси, щоб її вилікувати. У свою чергу лікарі, які лякали наслідками вакцинації, лікують таких дітей з героїзмом", - пояснив Пеньков.

Друга причина низького показника вакцинації дітей в Україні криється у слабкій політиці держави.

"Я не розумію, чому держава замовчує справжню картину захворюваності. Створюється хибне враження, що ситуація з гепатитом в Україні благополучна. Насправді ж, ніхто не знає справжню кількість вакцинованих, ніхто не володіє точною цифрою, скільки в середньому коштує лікування гепатиту? І тут можна провести паралель з коронавірусом: ми розповідаємо про хвороби, але ніхто не говорить, скільки зараз лежить госпіталізованих пацієнтів, і у скільки обходиться один день лікування від коронавірусу в Україні, для самого пацієнта і для держави в цілому", - додав Пеньков.

Нагадаємо, в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатит. Там є вся необхідна інформація: від симптомів до адрес клінік, де можна пройти діагностику та лікування. При цьому повідомляється, що гепатит В - не лікується, а гепатит С - лікується в абсолютній більшості випадків.