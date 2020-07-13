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В Украине низкая вакцинация детей от гепатита, который не лечится - педиатр

В Украине низкая вакцинация детей от гепатита, который не лечится - педиатр

Киев  •  УНН

 • 19204 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. В Украине крайне низкий уровень вакцинации детей от гепатита В, который не лечится. По состоянию на май было провакцинировано всего 60 тыс. детей в возрасте до года, или около 20% от плана. Почему так происходит, в комментарии УНН рассказал врач-педиатр Андрей Пеньков.

По его словам, в Украине показатель вакцинации детей против гепатита, как и против множества других заболеваний: кори, краснухи, столбняка, дифтерии - крайне низкий.

"Гепатит опасен тем, что он со временем трансформируется в хронический гепатит, и в так называемый фульминантный гепатит - это когда печень полностью отказывает, печеночная кома", - добавил специалист.

Родители не вакцинируют детей против гепатита по двум причинам, говорит врач. Во-первых, речь идет о давлении так называемого антивакцинального движения.

"Многие родители не решаются взять на себя ответственность вакцинировать ребенка потому, что врачи одной рукой прививают, и тут же параллельно пугают родителей всевозможными осложнениями. Это при том, что вакцины в целом безопасны, по сравнению с теми болезнями, от которых прививаются. А когда ребенок уже заболел - родители бросают все финансовые ресурсы, чтобы его вылечить. В свою очередь врачи, которые пугали последствиями вакцинации, лечат таких детей геройствуя", - пояснил Пеньков.

Вторая причина низкого показателя вакцинации детей в Украине кроется в слабой политике государства.

"Я не понимаю, почему государство умалчивает истинную картину заболеваемости. Создается ложное впечатление, что ситуация с гепатитом в Украине благополучная. На самом деле, никто не знает настоящее количество вакцинированных, никто не владеет точной цифрой, сколько в среднем стоит лечение гепатита? И здесь можно провести параллель с коронавирусом: мы рассказываем о болезни, но никто не говорит, сколько сейчас лежит госпитализированных пациентов, и во сколько обходится один день лечения от коронавируса в Украине, для самого пациента и для государства в целом", - добавил Пеньков.

Напомним, в Украине появился специализированный сайт о гепатите. Там есть вся необходимая информация: от симптомов до адресов клиник, где можно пройти диагностику и лечение. При этом сообщается, что гепатит В - не лечится, а гепатит С - лечится в абсолютном большинстве случаев.

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