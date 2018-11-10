В Україні немає "кладовища" пам'ятників Леніну - В'ятрович

КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні немає якогось "кладовища". Насправді власниками демонтованих пам'ятників Леніну є місцеві громади, і саме вони вирішують, що робити з ними далі. Про це голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович повідомив під час чату із українцями, передає УНН.