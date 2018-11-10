В Україні немає "кладовища" пам'ятників Леніну - В'ятрович
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні немає якогось "кладовища". Насправді власниками демонтованих пам'ятників Леніну є місцеві громади, і саме вони вирішують, що робити з ними далі. Про це голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович повідомив під час чату із українцями, передає УНН.
"Немає якогось "кладовища". Насправді власниками демонтованих пам'ятників є місцеві громади, і саме вони вирішують, що робити з ними далі", - зазначив він.
В’ятрович додав, що за їх інформацією, частина з цих пам'ятників зберігається на території окремих комунальних підприємств з тим, що, можливо, в майбутньому вони будуть передані до музеїв, якщо вони мають якусь мистецьку цінність; частина пам'ятників були переплавлені, а згодом, можливо, з них зроблять якість інші пам'ятники; частина з них була навіть продана на різного роду аукціонах.
Проте абсолютна більшість цих пам'ятників Леніну, за словами В’ятровича, - це типові гіпсові фігури, зроблені за єдиним затвердженим комуністичною партією зразком, і через те вони не представляли жодної ані художньої, ані матеріальної цінності.
"Очевидно, що абсолютна більшість таких пам'ятників просто знищена", - додав він.
Як повідомляв УНН, у 2017 році в Інституті нацпам’яті планували відкрити музей тоталітаризму 7 листопада.
Роботи над створенням Музею монументальної пропаганди СРСР стартували у травні 2017 року.
Проте у липні 2018 року В’ятрович повідомив, що коштів на будівництво музею тоталітаризму немає.