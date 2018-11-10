В Украине нет "кладбища" памятников Ленину - Вятрович
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине нет какого-то "кладбища". На самом деле владельцами демонтированных памятников Ленину являются местные общины, и именно они решают, что делать с ними дальше. Об этом глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил во время чата с украинцами, передает УНН.
"Нет какого-то "кладбища". На самом деле владельцами демонтированных памятников являются местные общины, и именно они решают, что делать с ними дальше", - отметил он.
Вятрович добавил, что по их информации, часть из этих памятников хранится на территории отдельных коммунальных предприятий с тем, что, возможно, в будущем они будут переданы в музеи, если они имеют какую-то художественную ценность; часть памятников были переплавлены, а впоследствии, возможно, из них сделают какие-то другие памятники; часть из них была даже продана на разного рода аукционах.
Однако абсолютное большинство этих памятников Ленину, по словам Вятровича, - это типичные гипсовые фигуры, сделанные по единому утвержденному коммунистической партией образцу, и поэтому они не представляли никакой ни художественной, ни материальной ценности.
"Очевидно, что абсолютное большинство таких памятников просто уничтожено", - добавил он.
Как сообщал УНН, в 2017 году в Институте нацпамяти планировали открыть музей тоталитаризма 7 ноября.
Работы над созданием Музея монументальной пропаганды СССР стартовали в мае 2017 года.
Однако в июле 2018 Вятрович сообщил, что средств на строительство музея тоталитаризма нет.