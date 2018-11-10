В Украине нет "кладбища" памятников Ленину - Вятрович

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине нет какого-то "кладбища". На самом деле владельцами демонтированных памятников Ленину являются местные общины, и именно они решают, что делать с ними дальше. Об этом глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил во время чата с украинцами, передает УНН.