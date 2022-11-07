Оптові ціни на курячі яйця впали на 10% – Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону повідомив, що в Україні оптові ціни на курячі яйця знизилися на 10%, передає УНН.
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"Іноді виникає дисбаланс цін, як це було з гречкою. Але засіяли більше площ, зібрали новий урожай – ціни впали. Так само зараз виник дисбаланс з ціною на яйця, спричинений кількома факторами ( низький попит відбувся влітку, однак багато українців повернулося додому з-за кордону). Виробники яєць заклали суттєве збільшення поголів’я, але цей процес триває до 5 місяців. Наразі оптові ціни знизилися на 10%. А при відновленні поголів’я курей-несучок ціна повернеться до економічно обґрунтованої", – сказав Висоцький.
Додамо
За даними Мінагрополітики, станом на 27 жовтня динаміка цін на яйця з початку вересня 2022 року зросла з 29,91 грн за десяток в середньому по Україні до 62,01 грн. Водночас найбільший приріст був 7 жовтня до ціни, зафіксованої 30 вересня.
Нагадаємо
У Мінагрополітики повідомили про домовленість з виробниками яєць щодо стримання цін на продукт – перші обіцяють допомогти з ресурсом та цінами кормів, а другі – збільшити поголів'я курей-несучок та обсяги виробництва яєць.