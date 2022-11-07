Оптовые цены на куриные яйца упали на 10% – Минагрополитики

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"Иногда возникает дисбаланс цен, как это было с гречкой. Но засеяли больше площадей, собрали новый урожай – цены упали. Так же сейчас возник дисбаланс с ценой на яйца, вызванный несколькими факторами (низкий спрос произошел летом, однако многие украинцы вернулись домой из-за границы). Производители яиц заложили существенное увеличение поголовья, но этот процесс длится до 5 месяцев. Сейчас оптовые цены снизились на 10%. А при возобновлении поголовья кур-несушек цена вернется к экономически обоснованной", – сказал Высоцкий.

Добавим

По данным Минагрополитики, по состоянию на 27 октября динамика цен на яйца с начала сентября 2022 года выросла с 29,91 грн за десяток в среднем по Украине до 62,01 грн. В то же время самый большой прирост был 7 октября к цене, зафиксированной 30 сентября.

Напомним

В Минагрополитики сообщили о договоренности с производителями яиц относительно сдерживания цен на продукт – первые обещают помочь с ресурсом и ценами кормов, а вторые – увеличить поголовье кур-несушек и объемы производства яиц.