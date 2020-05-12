В Україні не вистачає понад 35 тисяч медсестер
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні станом на 1 січня цього року не вистачає понад 35 тисяч медичних сестер та братів. Про це повідомив журналісту УНН голова ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров'я Сергій Кубанський.
"По медичних сестрах, за офіційними даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 1 січня 2020 року по Україні розрив між штатними посадами закладів охорони здоров’я й безпосередньо фізичними особами, які їх мають займати, склав 35 750 осіб, з них 7 494 - у Києві", - розповів Кубанський.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов привітав із Всесвітнім днем медичних сестер та братів, який відзначається 12 травня, і подякував медикам за турботу та відданість.