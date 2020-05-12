В Україні не вистачає понад 35 тисяч медсестер

"По медичних сестрах, за офіційними даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 1 січня 2020 року по Україні розрив між штатними посадами закладів охорони здоров’я й безпосередньо фізичними особами, які їх мають займати, склав 35 750 осіб, з них 7 494 - у Києві", - розповів Кубанський.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов привітав із Всесвітнім днем медичних сестер та братів, який відзначається 12 травня, і подякував медикам за турботу та відданість.



