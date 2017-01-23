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В Україні назвали найпопулярніші імена для новонароджених минулого року

В Україні назвали найпопулярніші імена для новонароджених минулого року

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Анна та Максим стали найпопулярнішими іменами в Україні, якими найчастіше називали новонароджених у минулому році. Про це повідомили УНН у Департаменті державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України.

Так, окрім названих імен, популярними для дівчаток стали Анастасія, Марія, Софія, Єва, Злата, Вікторія, Дарина, Вероніка, Соломія та Олександра, а для хлопчиків – Олександр, Дмитро, Андрій, Владислав, Денис, Іван, Данило, Михайло, Артем.

Рідше торік дівчаток називали Наталія, Яна, Аліна, Мілана, Лілія, хлопчиків – Богдан, Ярослав, Ілля, Єгор, Назар, Матвій.

Спостерігаються й певні регіональні особливості щодо найпопулярніших імен для малят. Наприклад, у Дніпропетровській області це Альбіна, Василина, Еліна, Ніколь; у Закарпатській – Домініка; Київська – Арсеній; Львівська – Юстина, Дем’ян; Полтавська – Гордій; Тернопільська – Маріанна; Харківська – Ліана, Камілла, Платон.

У Києві минулого року дівчаток називали Маріями, Софіями, Аннами, Анастасіями, Златами, Полінами, Кірами, Євами, Катеринами, а хлопчиків – Артемами, Іванами, Олександрами, Максимами, Тимофіями, Матвіями, Михайлами, Дмитрами та Андріями.

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