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В Украине назвали самые популярные имена для новорожденных в прошлом году

В Украине назвали самые популярные имена для новорожденных в прошлом году

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Анна и Максим стали самыми популярными именами в Украине, которыми чаще всего называли новорожденных в прошлом году. Об этом УНН сообщили в Департаменте государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины.

Так, кроме названных имен, популярными для девочек стали Анастасия, Мария, София, Ева, Злата, Виктория, Дарья, Вероника, Соломия и Александра, а для мальчиков - Александр, Дмитрий, Андрей, Владислав, Денис, Иван, Даниил, Михаил, Артем.

Реже прошлом году девочек называли Наталья, Яна, Алина, Милана, Лилия, мальчиков - Богдан, Ярослав, Илья, Егор, Назар, Матвей.

Наблюдаются и определенные региональные особенности в отношении самых популярных имен для малышей. Например, в Днепропетровской области это Альбина, Василиса, Элина, Николь; в Закарпатской - Доминика; Киевская - Арсений; Львовская - Юстина, Демьян; Полтавская - Гордей; Тернопольская - Марианна; Харьковская - Лиана, Камилла, Платон.

В Киеве в прошлом году девочек называли Мария, София, Анна, Анастасия, Злата, Полина, Кира, Ева, Екатерина, а мальчиков - Артем, Иван, Александр, Максим, Тимофей, Матвей, Михаил, Дмитрий и Андрей.

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