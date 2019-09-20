В Україні найвищий рівень пожежної небезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Рятувальники видали попередження про пожежну небезпеку на території України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 20 вересня в Україні утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - сказано у повідомленні.
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У Києві та Київській області 20 вересня також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, додали рятувальники.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 20 вересня в Україні до 19 градусів тепла.