Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні вночі 20 і 21 вересня в Україні очікуються заморозки. Про це попередили в пресслужбі ДСНС України, передає УНН.
"За прогнозами Укргідрометцентру, вночі 20 вересня у Карпатах в повітрі заморозки 0-2°; вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°", - йдеться у повідомленні.
По Київській області вночі 21 вересня на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності).
Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 20 вересня, місцями очікується невеликий дощ, температура повітря вдень - до 19 градусів тепла.