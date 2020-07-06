В Україні на завтра оголосили штормове попередження

“Увага! Штормове попередження. 7 липня в західних областях грози, пориви вітру 15-20 м/с вночі та вранці значні дощі; вдень у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, при грозах в окремих районах сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с. У Київській області 7 липня вдень грози, в окремих районах сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с”, - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на 7 липня, коли в Україні відзначають Івана Купала.