В Україні на завтра оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. В Державній службі України з надзвичайних ситуацій зробили штормове попередження на 7 липня - очікуються пориви вітру до 22 метрів на секунду, а також грози та град у кількох областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
“Увага! Штормове попередження. 7 липня в західних областях грози, пориви вітру 15-20 м/с вночі та вранці значні дощі; вдень у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, при грозах в окремих районах сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с. У Київській області 7 липня вдень грози, в окремих районах сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с”, - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на 7 липня, коли в Україні відзначають Івана Купала.