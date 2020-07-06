В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 56891 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 79330 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 114339 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 122920 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 124817 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 164712 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 120122 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 151826 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104843 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103025 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение

Киев  •  УНН

 • 15363 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сделали штормовое предупреждение на 7 июля - ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду, а также грозы и град в нескольких областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал ГСЧС.

"Внимание! Штормовое предупреждение. 7 июля, в западных областях грозы, порывы ветра 15-20 м/с ночью и утром значительные дожди; днем в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях грозы, при грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. В Киевской области 7 июля днем грозы, в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

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Напомним, синоптики дали прогноз погоды на 7 июля, когда в Украине отмечают Ивана Купала.

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