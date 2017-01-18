В Україні на сьогодні ідентифікували більше 6 тис. сміттєзвалищ — О.Семерак
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В Україні на сьогодні є ідентифікованими 6153 сміттєзвалища. Про це розповів міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, передає кореспондент УНН.
“Ідентифікували станом на сьогодні 6153 сміттєзвалища, які знаходяться на території України. Зібравши інформацію про їхні географічні координати, паспорти, рівень заповнення, морфологію сміття”, — сказав О.Семерак.
Також міністр розповів, що Мінекономрозвитку, Мінрегіон та Мінприроди разом з ЄБРР розробили проект стратегії поводження з відходами, яка містить сім розділів.
І один з семи розділів, уточнив він, стосується твердих побутових відходів, а інших шість — небезпечні відходи, агровідходи, будівельні відходи тощо.
Окрім того, за словами О.Семерака, протягом чотирьох місяців роботи інтерактивної мапи сміттєзвалищ на сайті Міністерства екології та природних ресурсів українці надали більше 500 координат з інформацією про нелегальні сміттєзвалища.
“За чотири місяці роботи цієї мапи (інтерактивна мара сміттєзвалищ — ред.) громадяни внесли туди понад 500 координат з інформацією і фотографіями, де знаходяться сміттєзвалища нелегальні”, — сказав він.
Водночас, за словами міністра, тільки 40% сміттєзвалищ, які ідентифікували громадяни, органи місцевого самоврядування під тиском Мінекології і партнерів прибрали.