В Украине на сегодня идентифицированы более 6 тыс. свалок - О.Семерак
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В Украине на сегодня идентифицированы 6153 свалки. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает корреспондент УНН.
"Идентифицировали на сегодня 6153 свалки, которые находятся на территории Украины. Собрав информацию об их географических координатах, паспортах, уровне заполнения, морфологии мусора", - сказал О.Семерак.
Также министр рассказал, что Минэкономразвития, Минрегион и Минприроды совместно с ЕБРР разработали проект стратегии обращения с отходами, которая содержит семь разделов.
Один из семи разделов, уточнил он, касается твердых бытовых отходов, другие шесть - опасных отходов, агроотходов, строительных отходов и тому подобное.
Кроме того, по словам О.Семерака, в течение четырех месяцев работы интерактивной карты свалок на сайте Министерства экологии и природных ресурсов украинцы сообщили более 500 координат с информацией о нелегальных свалках.
"За четыре месяца работы этой карты (интерактивная карта свалок - ред.) граждане внесли туда более 500 координат с информацией и фотографиями, где находятся свалки нелегальные", - сказал он.
В то же время, по словам министра, только 40% свалок, которые идентифицировали граждане, органы местного самоуправления под давлением Минэкологии и партнеров убрали.