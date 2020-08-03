В Україні на одне робоче місце претендують 8 безробітних — Центр зайнятості
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Україні у сфері зайнятості водночас зі зростанням кількості безробітних спостерігалося суттєве зменшення кількості вакансій. Відтак, на початок серпня на одне робоче місце претендувало 8 безробітних. Про це повідомили у пресслужбі Державного центру зайнятості, передає УНН.
"Криза, спричинена коронавірусною інфекцією, без перебільшення внесла суттєві корективи на український ринок праці. У сфері зайнятості спостерігалося суттєве зменшення кількості вакансій водночас із зростанням кількості безробітних громадян. Відтак на початок серпня на одне робоче місце претендувало 8 безробітних", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб, що на 71% більше ніж за аналогічний період минулого року.