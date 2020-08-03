В Україні на одне робоче місце претендують 8 безробітних — Центр зайнятості

"Криза, спричинена коронавірусною інфекцією, без перебільшення внесла суттєві корективи на український ринок праці. У сфері зайнятості спостерігалося суттєве зменшення кількості вакансій водночас із зростанням кількості безробітних громадян. Відтак на початок серпня на одне робоче місце претендувало 8 безробітних", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з початку карантину статус безробітного отримали 395 тис. осіб, що на 71% більше ніж за аналогічний період минулого року.