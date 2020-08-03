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4 марта, 15:53 • 113264 просмотра

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4 марта, 14:27 • 118153 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117350 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине на одно рабочее место претендуют 8 безработных — Центр занятости

В Украине на одно рабочее место претендуют 8 безработных — Центр занятости

Киев  •  УНН

 • 14983 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине в сфере занятости одновременно с ростом числа безработных наблюдалось существенное уменьшение количества вакансий. Следовательно, на начало августа на одно рабочее место претендовало 8 безработных. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости, передает УНН.

"Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, без преувеличения внесла существенные коррективы на украинский рынок труда. В сфере занятости наблюдалось существенное уменьшение количества вакансий одновременно с ростом числа безработных граждан. Поэтому на начало августа на одно рабочее место претендовало 8 безработных", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала карантина статус безработного получили 395 тыс. человек, что на 71% больше чем за аналогичный период прошлого года.

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