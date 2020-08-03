В Украине на одно рабочее место претендуют 8 безработных — Центр занятости
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине в сфере занятости одновременно с ростом числа безработных наблюдалось существенное уменьшение количества вакансий. Следовательно, на начало августа на одно рабочее место претендовало 8 безработных. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного центра занятости, передает УНН.
"Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, без преувеличения внесла существенные коррективы на украинский рынок труда. В сфере занятости наблюдалось существенное уменьшение количества вакансий одновременно с ростом числа безработных граждан. Поэтому на начало августа на одно рабочее место претендовало 8 безработных", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала карантина статус безработного получили 395 тыс. человек, что на 71% больше чем за аналогичный период прошлого года.