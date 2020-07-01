В Україні на COVID-19 захворіло 6 765 медпрацівників

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 664 особи, з них 32 дитини, а також 44 медпрацівника, було госпіталізовано 177 осіб, зафіксовано 14 летальних випадків. При цьому одужало 433 пацієнта. Загалом за весь час пандемії захворіло 44 998 людей, з них 3 270 дітей, а також 6 765 медпрацівників. При цьому загалом одужало 19 548 осіб, а летальних випадків 1 173", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19.