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В Україні на COVID-19 захворіло 6 765 медпрацівників

В Україні на COVID-19 захворіло 6 765 медпрацівників

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. В Україні з початку пандемії на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 6 765 медпрацівників, за останню добу – 44 нових випадки захворювання серед медиків. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 664 особи, з них 32 дитини, а також 44 медпрацівника, було госпіталізовано 177 осіб, зафіксовано 14 летальних випадків. При цьому одужало 433 пацієнта. Загалом за весь час пандемії захворіло 44 998 людей, з них 3 270 дітей, а також 6 765 медпрацівників. При цьому загалом одужало 19 548 осіб, а летальних випадків 1 173", - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19

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