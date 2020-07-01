В Украине COVID-19 заболело 6765 медработников
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В Украине с начала пандемии коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 6765 медработников, за последние сутки - 44 новых случая заболевания среди медиков. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 664 человека, из них 32 ребенка, а также 44 медработника, были госпитализированы 177 человек, зафиксировано 14 летальных случаев. При этом выздоровели 433 пациента. Всего за все время пандемии заболело 44998 человек, из них 3270 детей, а также 6765 медработников. При этом в целом выписаны 19548 человек, а летальных случаев 1173", - отметил он.
Напомним, в Украине уже почти 45 тыс. случаев COVID-19.