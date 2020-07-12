В Україні на COVID-19 за добу захворіло близько 100 медпрацівників
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. В Україні за добу на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 26 дітей та 96 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіло 678 осіб. З них 26 дітей, а також 96 медичних працівників. Було госпіталізовано 133 особи. Зафіксовано 11 летальних випадків", - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що при цьому за добу одужало 457 пацієнтів.
"Загалом за весь час пандемії захворіло 53 521 людина. З них 3828 дітей, а також 7357 медичних працівників”, - додав Максим Степанов.
За його словами, загалом одужало 26 118 осіб, а летальних випадків 1383.
“За попередню добу загалом було здійснено 15 019 тестів. Із них 10 278 досліджень методом ПЛР, а також 4741 дослідження методом ІФА”, - зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, в Україні вже понад 53 тисячі випадків COVID-19, за минулу добу виявлено понад 600.