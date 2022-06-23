В Україні можуть змінити правила призову через війну, - Зеленський

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“Після перемоги у великій війні, яку розв’язала росія, Україна будуватиме європейську державу зі значною лібералізацією багатьох сфер і процесів, але з потужною системою безпеки й оборони на зразок ізраїльської”, — йдеться у зверненні.

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За словами президента, Україна розглядає модель призову як в Ізраїлі.

Там більшість майбутніх студентів призиваються на службу до армії або проходять альтернативну службу. Середній вік студента-першокурсника становить близько 23 років.

Президент зазначив, що така модель обов’язково розглядатиметься і обговорюватиметься з суспільством.

За словами Глави держави, велику роль у післявоєнній Україні відіграватимуть безпекові інституції, забезпечення безпеки в усіх публічних місцях, у суспільстві.

“Це стосується як кордонів нашої держави, так і безпеки всередині країни. З таким сусідством бомбардування, крилаті ракети чи ще щось можуть бути в будь-який момент. Тому буде також розвинена протиповітряна оборона нашої держави”, — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський дорікнув владі Ізраїлю недостатньою підтримкою нашій державі у визвольній війні проти росії.