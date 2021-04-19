В Україні може з'явитися медичний омбудсмен

ukru
16:31 • 45067 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 85324 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 114119 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 143576 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 183621 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 271228 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 189180 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 180403 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188877 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155417 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 79778 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 100387 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 113437 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 126128 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 78863 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 46704 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 271233 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 213034 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 307490 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 302265 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 32423 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 101098 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 102862 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 100686 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 114624 перегляди
Актуальне
В Україні може з'явитися медичний омбудсмен

В Україні може з'явитися медичний омбудсмен

Київ • УНН

 • 15049 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Народні депутати подали на реєстрацію законопроект щодо Уповноваженого Уряду з медичних питань. Про це повідомила народний депутат від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні ми з Оксаною Дмитриевою та Дмитром Разумковим подали на реєстрацію важливий законопроект щодо Уповноваженого Уряду з медичних питань”, — написала Василевська-Смаглюк.

Вона повідомила, що як депутат-мажоритарник отримує численні скарги пацієнтів на неналежне медичне обслуговування.

“Так само часто чую від лікарів, що їхні права порушуються. Часто між пацієнтом та лікарем немає медіатора, який би розсудив, хто правий, а хто ні. І одна, і інша сторона вимушена захищатись у судах. Пацієнти втрачають дорогоцінний час, а лікарі — свою репутацію”, — зазначила Василевська-Смаглюк.

За її словами, метою законопроєкту є реалізація державного контролю за додержанням законодавства про охорону здоров’я, державних стандартів, нормативів професійної діяльності в сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій та протоколів надання реабілітаційної допомоги на всій території України.

Так, Уповноважений з медичних питань:

  • може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 30 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, вищу юридичну або вищу медичну освіту, досвід діяльності за фахом та протягом останніх п’яти років проживає в Україні;
  • призначається Кабінетом Міністрів України за результатами конкурсу, що проводиться незалежною Конкурсною комісією з обрання Уповноваженого;
  • уповноважений не є державним службовцем.

Василевська-Смаглюк зазначила, що основними завданнями Уповноваженого є:

  • контроль за реалізацією права кожного на охорону здоров’я;
  • контроль за реалізацією прав пацієнтів;
  • контроль за реалізацією прав медичних працівників;
  • посередництво в конфлікті між пацієнтом та суб’єктом державного контролю.

Доповнення

До Голосіївського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт у справі за обвинуваченням трьох лікарів Національного інституту раку за фактами неналежного виконання професійних обов’язків та підроблення медичної документації.

Київського лікаря-стоматолога підозрюють у замаху на вбивство 70-річної жінки, розбійних нападах та шахрайстві на 400 тис. гривень.

Також у Рівному поліція розслідує побиття дітей стоматологом під час лікування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами