В Україні може з'явитися медичний омбудсмен

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“Сьогодні ми з Оксаною Дмитриевою та Дмитром Разумковим подали на реєстрацію важливий законопроект щодо Уповноваженого Уряду з медичних питань”, — написала Василевська-Смаглюк.

Вона повідомила, що як депутат-мажоритарник отримує численні скарги пацієнтів на неналежне медичне обслуговування.

“Так само часто чую від лікарів, що їхні права порушуються. Часто між пацієнтом та лікарем немає медіатора, який би розсудив, хто правий, а хто ні. І одна, і інша сторона вимушена захищатись у судах. Пацієнти втрачають дорогоцінний час, а лікарі — свою репутацію”, — зазначила Василевська-Смаглюк.

За її словами, метою законопроєкту є реалізація державного контролю за додержанням законодавства про охорону здоров’я, державних стандартів, нормативів професійної діяльності в сфері охорони здоров’я, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій та протоколів надання реабілітаційної допомоги на всій території України.

Так, Уповноважений з медичних питань:



може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 30 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, вищу юридичну або вищу медичну освіту, досвід діяльності за фахом та протягом останніх п’яти років проживає в Україні;



призначається Кабінетом Міністрів України за результатами конкурсу, що проводиться незалежною Конкурсною комісією з обрання Уповноваженого;



уповноважений не є державним службовцем.



Василевська-Смаглюк зазначила, що основними завданнями Уповноваженого є:



контроль за реалізацією права кожного на охорону здоров’я;



контроль за реалізацією прав пацієнтів;



контроль за реалізацією прав медичних працівників;



посередництво в конфлікті між пацієнтом та суб’єктом державного контролю.



Доповнення

До Голосіївського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт у справі за обвинуваченням трьох лікарів Національного інституту раку за фактами неналежного виконання професійних обов’язків та підроблення медичної документації.

Київського лікаря-стоматолога підозрюють у замаху на вбивство 70-річної жінки, розбійних нападах та шахрайстві на 400 тис. гривень.



Також у Рівному поліція розслідує побиття дітей стоматологом під час лікування.