В Украине может появиться медицинский омбудсмен

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Народные депутаты подали на регистрацию законопроект об уполномоченном правительства по медицинским вопросам. Об этом сообщила народный депутат от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

“Сегодня мы с Оксаной Дмитриевой и Дмитрием Разумковым подали на регистрацию важный законопроект об уполномоченном правительства по медицинским вопросам”, — написала Василевская-Смаглюк.

Она сообщила, что как депутат-мажоритарщик получает многочисленные жалобы пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание.

“Так же часто слышу от врачей, что их права нарушаются. Часто между пациентом и врачем нету медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто нет. И одна, и другая сторона вынуждена защищаться в судах. Пациенты теряют драгоценное время, а врачи — свою репутацию”, — отметила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, целью законопроекта является реализация государственного контроля за соблюдением законодательства об охране здоровья, государственных стандартов, нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, стандартов медицинского обслуживания, медицинских материалов и технологий и протоколов оказания реабилитационной помощи на всей территории Украины.

Так, Уполномоченный по медицинским вопросам:

  • может быть назначен гражданин Украины, достигший на день избрания 30 лет, владеющий государственным языком, имеет высокие моральные качества, высшее юридическое или высшее медицинское образование, опыт деятельности по специальности и в течение последних пяти лет проживает в Украине;
  • назначается Кабинетом Министров Украины по результатам конкурса, проводимого независимой конкурсной комиссией по избранию Уполномоченного;
  • уполномоченный не является государственным служащим.

Василевская-Смаглюк отметила, что основными задачами Уполномоченного являются:

  • контроль за реализацией права каждого на охрану здоровья;
  • контроль за реализацией прав пациентов;
  • контроль за реализацией прав медицинских работников;
  • посредничество в конфликте между пациентом и субъектом государственного контроля.

Дополнение

В Голосеевский районный суд Киева направлено обвинительное заключение по делу по обвинению трех врачей Национального института рака по фактам ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей и подделке медицинской документации.

Киевского врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство 70-летней женщины, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тыс. гривен.

Также в Ровно полиция расследует избиение детей стоматологом во время лечения.

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