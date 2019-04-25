В Україні мінімально зросло поголів'я свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. За рік кількість свиней в Україні зросла на 0,8%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Станом на 1 квітня 2019 року в сільських господарствах усіх категорій налічувалося 6 млн 168 тис. голів свиней, проти 6 млн 117 тис. роком раніше.
Зокрема, поголів'я свиней в сільськогосподарських підприємствах на 1 квітня становило 3 млн 529 тис. голів, проти 3 млн 359 тис. голів роком раніше.
Натомість, поголів'я свиней в індивідуальних господарствах скоротилося - на 4,3% за рік. Станом на 1 квітня в індивідуальних господарствах поголів'я свиней становило 2 млн 638 тис. голів, проти 2 млн 758 тис. голів роком раніше.
Нагадаємо, за даними експерта ринку Миколи Бабенка, поголів'я українських свиней скорочується на 500 тис. голів щорічно.
Причина - африканська чума свиней, яка не вщухає в Україні шостий рік поспіль.
Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, упевнений експерт Бабенко. І відбувається це через колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям за ліквідоване поголів’я.
За словами депутата Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.