В Україні майже на третину впали обсяги виробництва кави
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні за 11 місяців 2019 року впало виробництво смаженої кави з кофеїном - на 26,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
Загалом у січні-листопаді 2019 року було вироблено 5,51 тис. тонн кави, з них у листопаді - 512 т.
У листопаді у річному вимірі виробництво кави скоротилося на 34,6%.
Запаси готової продукції на кінець листопада 2019 року становили 328 тонн кави.
Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, під Києвом виявили підпільні сховища “брендової” кави.