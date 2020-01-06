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В Україні майже на третину впали обсяги виробництва кави

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. В Україні за 11 місяців 2019 року впало виробництво смаженої кави з кофеїном - на 26,2%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Загалом у січні-листопаді 2019 року було вироблено 5,51 тис. тонн кави, з них у листопаді - 512 т.

У листопаді у річному вимірі виробництво кави скоротилося на 34,6%.

Запаси готової продукції на кінець листопада 2019 року становили 328 тонн кави.

Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, під Києвом виявили підпільні сховища “брендової” кави.

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