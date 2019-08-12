Під Києвом виявили підпільні сховища “брендової” кави
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Правоохоронці провели низку обшуків на території міста Бориспіль, де виявили підпільний склад етикеток та упаковок для фальсифікованої кави, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГУ НП у Київській області.
Як зазначено у повідомленні, поліцейські Київщини встановили, що на території столичної області, Кіровоградщини та Черкащини невстановлені особи займаються виготовленням та реалізацією розчинної фальсифікованої кави відомої торгової марки.
За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України та розпочато досудове розслідування.
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"...під час проведення санкціонованих обшуків на території м. Бориспіль працівники поліції вилучили 74 рулони з етикетками кави відомої марки, 11 коробок із вакуумними пакетами, порошкоподібну речовину темного кольору із запахом кави", - повідомили правоохоронці.
Наразі слідчі дії тривають, встановлюється коло осіб, причетних до вчинення даного злочину.