Под Киевом обнаружили подпольные хранилища "брендового" кофе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Правоохранители провели ряд обысков на территории города Борисполь, где обнаружили подпольный склад этикеток и упаковок для фальсифицированного кофе, передает УНН со ссылкой на пресс служба ГУ НП в Киевской области.
Как отмечается в сообщении, полицейские Киевской области установили, что на территории столичной области, Кировоградской и Черкасской областей неустановленные лица занимаются изготовлением и реализацией растворимого фальсифицированного кофе известной торговой марки.
По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование.
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"... во время проведения санкционированных обысков на территории г. Борисполь работники полиции изъяли 74 рулоны с этикетками кофе известной марки, 11 коробок с вакуумными пакетами, порошкообразное вещество темного цвета с запахом кофе", - сообщили правоохранители.
Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к совершению данного преступления.