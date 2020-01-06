В Украине почти на треть упали объемы производства кофе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Украине за 11 месяцев 2019 года упало производство жареного кофе с кофеином - на 26,2%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
Всего в январе-ноябре 2019 года было произведено 5,51 тыс. тонн кофе, из них в ноябре - 512 т.
В ноябре в годовом измерении производство кофе сократилось на 34,6%.
Запасы готовой продукции на конец ноября 2019 года составляли 328 тонн кофе.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, под Киевом обнаружили подпольные хранилища "брендового" кофе.