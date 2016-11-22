В України має бути єдиний спеціальний орган з питань окупованого Криму – Р.Чубаров

“Зараз є дуже велика незбалансованість різних відомств, які в тій чи іншій мірі вирішують питання, пов’язані з окупованими територіями. Є міністерства, в яких коло таких питань дуже невелике, а є міністерства в яких питання окупованого Криму є дуже актуальними, зокрема Міністерство освіти. Без єдиної координації, ці питання будуть безкінечно затягуватися. Я свого часу пропонував, щоб питаннями окупованого Криму займався єдиний спеціальний орган - РНБО”, — сказав Р.Чубаров.

За його словами, громадські організації разом з Кабміном напрацювали проекти постанов, які регулюють питання переміщення осіб з окупованого півострова, але сьогодні ці зміни досі не прийняті.

Як повідомляв УНН, у тюрмах РФ перебувають 22 представники кримських татар.