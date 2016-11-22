В Украине должен быть единый специальный орган по вопросам оккупированного Крыма - Р.Чубаров

"Сейчас есть очень большая несбалансированность различных ведомств, которые в той или иной степени решают вопросы, связанные с оккупированными территориями. Есть министерства, в которых круг таких вопросов очень небольшой, а есть министерства в которых вопрос оккупированного Крыма является очень актуальным, в частности Министерство образования. Без единой координации, эти вопросы будут бесконечно затягиваться. Я в свое время предлагал, чтобы вопросами оккупированного Крыма занимался единый специальный орган - СНБО", - сказал Р.Чубаров.

По его словам, общественные организации вместе с Кабмином разработали проекты постановлений, регулирующих вопросы перемещения лиц с оккупированного полуострова, но сегодня эти изменения до сих пор не приняты.

Как сообщал УНН, в тюрьмах РФ находятся 22 представителя крымских татар.