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В Украине должен быть единый специальный орган по вопросам оккупированного Крыма - Р.Чубаров

Киев • УНН

 • 7911 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине должен быть единый специальный орган, который будет заниматься вопросом оккупированного Крыма. Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

В Украине должен быть единый специальный орган по вопросам оккупированного Крыма - Р.Чубаров

"Сейчас есть очень большая несбалансированность различных ведомств, которые в той или иной степени решают вопросы, связанные с оккупированными территориями. Есть министерства, в которых круг таких вопросов очень небольшой, а есть министерства в которых вопрос оккупированного Крыма является очень актуальным, в частности Министерство образования. Без единой координации, эти вопросы будут бесконечно затягиваться. Я в свое время предлагал, чтобы вопросами оккупированного Крыма занимался единый специальный орган - СНБО", - сказал Р.Чубаров.

По его словам, общественные организации вместе с Кабмином разработали проекты постановлений, регулирующих вопросы перемещения лиц с оккупированного полуострова, но сегодня эти изменения до сих пор не приняты.

Как сообщал УНН, в тюрьмах РФ находятся 22 представителя крымских татар.

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