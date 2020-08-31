В Україні лише 17% житлових будівель оснащені лічильниками гарячої води - Мінрегіон
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. В Україні 17% житлових будівель оснащені лічильниками гарячої води, а от лічильниками питної води оснащено 74,6% житлових будівель. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.
"За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, в Україні житлові будівлі оснащені на: 81,3% – лічильниками теплової енергії, 17,0% – лічильниками гарячої води, 74,6% – лічильниками питної води", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що якщо прилад обліку не встановлено, мешканці оплачують послуги за встановленими нормами споживання, які є розрахунковими.
"Наразі у житлових будівлях не забезпечено стовідсоткового обліку комунальних послуг, не зважаючи на вимоги Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання". І заручником цієї ситуації є споживач, адже він оплачує послуги за нормами, які, у більшості випадків є завищеними. Тому одним із пріоритетних завдань, які маємо вирішити – це питання обліку", – зауважує заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Хоцянівська.
Вказується, що для забезпечення 100% обліку будівель вузлами комерційного обліку необхідний як додатковий час, так і фінансові ресурси. Першочергово необхідно встановити вузли комерційного обліку теплової енергії та постачання гарячої води, адже саме послуги з теплопостачання займають у платіжці споживача найбільшу частку.
Повідомляється, що наразі Мінрегіон опрацьовує можливість внесення змін до законодавства та отримання з державного бюджету коштів для фінансування робіт зі встановлення вузлів комерційного обліку у тих будівлях, де вони відсутні. З цією метою здійснюється детальний аналіз ситуації з облаштування вузлів комерційного обліку теплової енергії та гарячої води у кожному регіоні України та визначається потреба коштів для їх встановлення протягом 2020-2021 років.
Нагадаємо, Міненерго не може допустити різкого підвищення норм споживання газу для домогосподарств без лічильників.