В Украине только 17% жилых зданий оснащены счетчиками горячей воды - Минрегион

"По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережения, в Украине жилые здания оснащены на: 81,3% - счетчиками тепловой энергии, 17,0% - счетчиками горячей воды, 74,6% - счетчиками питьевой воды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если прибор учета не установлен, жители оплачивают услуги по установленным нормам потребления, которые являются расчетными.

"Сейчас в жилых зданиях не обеспечено стопроцентного учета коммунальных услуг, несмотря на требования Закона Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". И заложником этой ситуации является потребитель, ведь он оплачивает услуги по нормам, которые, в большинстве случаев являются завышенными. Поэтому одной из приоритетных задач, которые должны решить - это вопрос учета", - отмечает заместитель Министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская.

Указывается, что для обеспечения 100% учета зданий узлами коммерческого учета необходимо как дополнительное время, так и финансовые ресурсы. Первоначально необходимо установить узлы коммерческого учета тепловой энергии и снабжения горячей воды, ведь именно услуги по теплоснабжению занимают в платежке потребителя наибольшую долю.

Сообщается, что сейчас Минрегион прорабатывает возможность внесения изменений в законодательство и получения из государственного бюджета средств для финансирования работ по установке узлов коммерческого учета в тех зданиях, где они отсутствуют. С этой целью осуществляется детальный анализ ситуации по обустройству узлов коммерческого учета тепловой энергии и горячей воды в каждом регионе Украины и определяется потребность в средствах для их установки в течение 2020-2021 годов.

Напомним, Минэнерго не может допустить резкого повышения норм потребления газа для домохозяйств без счетчиков.