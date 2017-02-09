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В Україні кожен другий хворий на рак дізнається про хворобу під час профілактичних оглядів - інфографіка

Київ • УНН

 • 11555 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Україні у 2015 році 58,2% хворих на злоякісні новоутворення (рак – ред.) дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів. Про це повідомляє Національний канцер-реєстр раку, передає УНН.

В Україні кожен другий хворий на рак дізнається про хворобу під час профілактичних оглядів - інфографіка

Так, у 2015 році у Вінницькій області було зареєстровано 5 тис. 837 випадків захворювання на рак (29,8% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Волинській обл. — 2 тис. 858 випадків (23,5% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Дніпропетровській — 12 тис. 225 випадків випадків (18,8% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Житомирській — 4 тис. 83 випадки (29% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Закарпатській — 2 тис. 949 випадків (24,1% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Запорізькій — 6 тис. 613 випадків (31,6% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Івано-Франківській — 3 тис. 843 випадки (19,9% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Київській — 6 тис. 206 випадків (29,2% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Кіровоградській — 4 тис. 515 випадків (25,2% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Львівській — 8 тис. 551 випадок (25,8% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Миколаївській — 4 тис. 418 випадків (43,2% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Одеській — 7 тис. 18 випадків (30,2% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Полтавській — 5 тис. 366 випадків (22,9% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Рівненській — 2 тис. 917 випадків (34,5% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Сумській — 4 тис. 736 випадків (33,6% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Тернопільській — 3 тис. 317 випадків (30,8% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Харківській — 9 тис. 261 випадок (23,2% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Херсонській — 3 тис. 988 випадків (13% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Хмельницькій — 4 тис. 825 випадків (22,8% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Черкаській — 4 тис. 853 випадки (26,4% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Чернівецькій — 2 тис. 416 випадків (30,8% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у Чернігівській — 3 тис. 866 випадків (24,9% хворих дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів), у місті Київ — 10 тис. 763 випадки ( 58,2% дізналися про хворобу під час профілактичних оглядів).

Так, за даними канцер-реєстру, в Україні у 2015 році кількість зареєстрованих випадків раку становила 125 тис. 424 особи.

Водночас, кількість зареєстрованих смертей від раку у 2015 році становила 62 тис. 641 особа.

Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року може зрости на 45%.

За даними американських вчених, за минулі десять років рівень захворюваності на рак зріс більш ніж на третину.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами головного лікаря мед центру “Клініка Спіженко” Антона Шкіряка, лікування променевою терапією актуальне практично при кожному виді онкології.

При цьому, за словами доцента кафедри радіології, виконавчого секретаря Асоціації радіологів України Юрія Коваленка, на відміну від державних медичних закладів, приватні лікарні оснащені якісним та новим медичним обладнанням.

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