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В Украине каждый второй больной раком узнает о болезни во время профилактических осмотров - инфографика

Киев • УНН

 • 11555 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Украине в 2015 году 58,2% больных злокачественными новообразованиями (рак - ред.) узнали о болезни во время профилактических осмотров. Об этом сообщает Национальный канцер-регистр рака, передает УНН.

В Украине каждый второй больной раком узнает о болезни во время профилактических осмотров - инфографика

Так, в 2015 году в Винницкой области было зарегистрировано 5 тыс. 837 случаев заболевания раком (29,8% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Волынской обл. - 2 тыс. 858 случаев (23,5% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Днепропетровской - 12 тыс. 225 случаев случаев (18,8% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Житомирской - 4 тыс. 83 случая (29% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Закарпатской - 2 тыс. 949 случаев (24,1% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Запорожской - 6 тыс. 613 случаев (31 6% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Ивано-Франковской - 3 тыс. 843 случая (19,9% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Киевской - 6 тыс. 206 случаев (29,2% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Кировоградской - 4 тыс. 515 случаев (25,2% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), во Львовской - 8 тыс. 551 случай (25,8% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Николаевской - 4 тыс. 418 случаев (43,2% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Одесской - 7 тыс. 18 случаев (30,2% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Полтавской - 5 тыс. 366 случаев (22,9% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Ровенской - 2 тыс. 917 случаев (34,5% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Сумской - 4 тыс. 736 случаев (33,6% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Тернопольской - 3 тыс. 317 случаев (30,8% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Харьковской - 9 тыс. 261 случай (23,2% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Херсонской - 3 тыс. 988 случаев (13% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Хмельницкой - 4 тыс. 825 случаев (22,8 % больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Черкасской - 4 тыс. 853 случая (26,4% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в Черновицкой - 2 тыс. 416 случаев (30,8% больных узнали о болезнь во время профилактических осмотров), в Черниговской - 3 тыс. 866 случаев (24,9% больных узнали о болезни во время профилактических осмотров), в городе Киев - 10 тыс. 763 случая (58,2% узнали о болезни во время профилактических осмотров).

Так, по данным канцер-реестра, в Украине в 2015 году количество зарегистрированных случаев рака составило 125 тыс. 424 человека.

В то же время, количество зарегистрированных смертей от рака в 2015 году составило 62 тыс. 641 человек.

Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года может вырасти на 45%.

По данным американских ученых, за прошедшие десять лет уровень заболеваемости раком вырос более чем на треть.

Напомним, как сообщал УНН, по словам главного врача медицинского центра "Клиника Спиженко" Антона Шкиряка, лечения лучевой терапией актуально практически при каждом виде онкологии.

При этом, по словам доцента кафедры радиологии, исполнительного секретаря Ассоциации радиологов Украины Юрия Коваленко, в отличие от государственных медицинских учреждений, частные больницы оснащены качественным и новым медицинским оборудованием.

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