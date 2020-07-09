В Україні кількість хворих на COVID-19 медиків скоротилася до 7-8% - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. В Україні кількість хворих серед медичних працівників на коронавірусну хворобу COVID-19 скоротилася та становить 7-8%. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми подивимося, що відбувалося у квітні, то рівень хворих медичних представників досягав 21% від усіх хворих. Тобто із 100 хворих, 21 був медичним представником… На сьогодні цей показник становить 7-8% й він постійно знижується", - сказав Степанов.
За його словами, це відбувається через велику різницю між станом медичної системи та забезпеченням засобами індивідуального захисту на початку пандемії та наразі.
Нагадаємо, за добу в Україні коронавірус виявили у 48 дітей та 56 медиків.