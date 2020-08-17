В Україні кількість госпіталізованих з COVID-19 з травня зросла втричі - Степанов

"Якщо на середину травня, тобто, це був тиждень десь з 18 по 24 травня, кількість госпіталізованих осіб з COVID-19 у нас в країні складала десь 742 особи за тиждень, то за минулий тиждень кількість госпіталізованих осіб складає 1991 особа - майже дві тисячі. Ви бачите, що майже у три рази збільшилась кількість людей, які госпіталізуються", - сказав Максим Степанов.

Він додав, що госпіталізуються пацієнти, які мають важкий перебіг хвороби, або середньої важкості. Вони потребують кисневої терапії чи реанімаційних заходів.

Нагадаємо, у МОЗ анонсували появу інфографіки з поширення COVID-19.