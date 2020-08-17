У МОЗ анонсували появу інфографіки з поширення COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Сьогодні Міністерство охорони здоров’я опублікує інфографіку, яка буде показувати хід поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Ми підготували таку інфографіку щодо поширення коронавірусної хвороби, починаючи з, практично, початку нашої пандемії. Вона сьогодні з’явиться у нас на сайті Міністерства охорони здоров’я, на всіх наших офіційних сторінках, щоб ви всі бачили, як вона поширювалась, які цифри ми мали кожного тижня”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що це та динаміка, яку вони аналізують і на основі якої ухвалюють відповідні рішення.
“На середину травня ми загалом за тиждень робили більш ніж 58 тис. тестувань. При тому, що на початку квітня ці цифри були до 5-6 тис. тестувань. То за минулий тиждень ми вже зробили 120 тис. 855 тестувань. І це тільки методом ПЛР. Я зараз говорю виключно про метод ПЛР”, - додав Максим Степанов.
Він зазначив, що вони б’ють на сполох і закликають дотримуватись рекомендацій, оскільки зростає кількість госпіталізованих осіб.
“Якщо на середину травня, тобто, це був тиждень десь з 18 по 24 травня, кількість госпіталізованих осіб з COVID-19 в нас в країні складала десь 742 особи за тиждень, то за минулий тиждень кількість госпіталізованих осіб складає 1991 особа. Майже дві тисячі. Ви бачите, що майже в три рази збільшилась кількість людей, які госпіталізуються”, - сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, Україна за час пандемії вдвічі наростила потужності для боротьби з COVID-19.