У МОЗ анонсували появу інфографіки з поширення COVID-19

“Ми підготували таку інфографіку щодо поширення коронавірусної хвороби, починаючи з, практично, початку нашої пандемії. Вона сьогодні з’явиться у нас на сайті Міністерства охорони здоров’я, на всіх наших офіційних сторінках, щоб ви всі бачили, як вона поширювалась, які цифри ми мали кожного тижня”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що це та динаміка, яку вони аналізують і на основі якої ухвалюють відповідні рішення.

“На середину травня ми загалом за тиждень робили більш ніж 58 тис. тестувань. При тому, що на початку квітня ці цифри були до 5-6 тис. тестувань. То за минулий тиждень ми вже зробили 120 тис. 855 тестувань. І це тільки методом ПЛР. Я зараз говорю виключно про метод ПЛР”, - додав Максим Степанов.

Він зазначив, що вони б’ють на сполох і закликають дотримуватись рекомендацій, оскільки зростає кількість госпіталізованих осіб.

“Якщо на середину травня, тобто, це був тиждень десь з 18 по 24 травня, кількість госпіталізованих осіб з COVID-19 в нас в країні складала десь 742 особи за тиждень, то за минулий тиждень кількість госпіталізованих осіб складає 1991 особа. Майже дві тисячі. Ви бачите, що майже в три рази збільшилась кількість людей, які госпіталізуються”, - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, Україна за час пандемії вдвічі наростила потужності для боротьби з COVID-19.