В Минздраве анонсировали появление инфографики по распространению COVID-19

"Мы подготовили такую инфографику по распространению коронавирусной болезни, начиная с практически начала нашей пандемии. Она сегодня появится у нас на сайте Министерства здравоохранения, на всех наших официальных страницах, чтобы вы все видели, как она распространялась, какие цифры мы имели каждую неделю", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что это та динамика, которую они анализируют и на основе которой принимают соответствующие решения.

"К середине мая мы всего за неделю делали более чем 58 тыс. тестирований. При том, что в начале апреля эти цифры были в 5-6 тыс. тестирований. То за неделю мы уже сделали 120 тыс. 855 тестов. И это только методом ПЦР. Я сейчас говорю исключительно о методе ПЦР", - добавил Максим Степанов.

Он отметил, что они бьют тревогу и призывают следовать рекомендациям, так как растет число госпитализированных.

"Если на середину мая, то есть это была неделя где-то с 18 по 24 мая, количество госпитализированных с COVID-19 у нас в стране составляло где-то 742 человека за неделю, то за прошедшую неделю количество госпитализированных составляет 1991 человек. Почти две тысячи. Вы видите, что почти в три раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются", - сказал Максим Степанов.

Напомним, Украина за время пандемии вдвое нарастила мощности для борьбы с COVID-19.